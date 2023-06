'Legends' abre sus puertas en Madrid: Así es el mayor museo de la historia del fútbol

En Madrid acaba de abrir el mayor museo dedicado al 'Deporte Rey'. Un homenaje a la historia del fútbol en un edificio de 7 plantas que surge a raíz del sueño (muy loco) de un argentino.

Se trata de 'Legends, The Home of Futbol', es un templo del fútbol que acaba de abrir en la Puerta del sol de Madrid y que cuenta con más de 600 reliquias históricas de jugadores como Maradona, Pelé, Casillas o Messi, todas ellas usadas en partido oficial en competiciones nacionales e internacionales como Copas del Mundo, UEFA Champions League, Eurocopa, JJOO, etc.

Marcelo Ordás es el presidente de 'Legends' y explica que se dio cuenta de que la humanidad trataba de preservar el legado artístico que va dejando, pero que no existía un lugar donde guardar los tesoros relacionados con nuestra mayor pasión: el fútbol. Por eso, se lanzó a crear este museo. Más de 30 años han pasado desde que tuvo, siendo casi un crío, la idea. Y lo ha conseguido.

El museo tiene 5.000 metros cuadrados, aunque Marcelo reconoce que quería 20.000. Es ambicioso y romántico, porque asegura que su museo quiere ser "un espacio para generar la felicidad que sólo puede generar el sentido de pertenencia del fútbol, una caricia al alma para cada uno de los hinchas de cada rincón del planeta".

En 'Por fin no es lunes', su creador nos cuenta los detalles de este lugar que él mismo define como "una experiencia definitivamente conmovedora".