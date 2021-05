Juan Manuel Rodríguez: "La marihuana es lo único que hace que se me pase un poco el dolor y pueda llevar una vida más o menos normal"

Los enfermos llevan años reclamándolo. Solicitan que se regule el uso terapéutico del cannabis. Aunque no existen cifras oficiales, las asociaciones de pacientes estiman que en España 120 millones de personas recurren al cannabis para paliar sus dolores. Son enfermos de cáncer, fibromialgia, esclerosis múltiple o pacientes con dolores crónicos.

El Congreso de los Diputados ha abierto una ventana a la esperanza. La Cámara Baja ha aprobado la creación de una subcomisión de Sanidad para analizar las experiencias de otros países y escuchar a los expertos. Tras el informe se decidirá si se aprueba o no la regulación del cannabis medicinal en España.

Este paso ha sido considerado por los enfermos como positivo. Juan Manuel Rodríguez es tetrapléjico desde hace 30 años. Padece dolores crónicos insoportables. La marihuana es lo único que consigue aliviarlo.

Hace un mes realizó la primera solicitud pública de autocultivo medicinal de cannabis en España. Nos cuenta que, de momento, no ha recibido ninguna respuesta. A pesar de ello, Juan Manuel cuenta que recibe la noticia del Congreso de los Diputados con "optimismo" y "esperanzas".

Juan Manuel indica que desde hace 17 años tiene dolores crónicos a raíz de un medicamento que le sentó mal. Aunque su sufrimiento viene de más atrás. "Hace 30 años que me quedé tetrapléjico. Me tiré de cabeza a nadar y me choqué la cabeza contra el suelo suelo", manifiesta.

Rodríguez asegura que llegó a tomarse 40 pastillas diarias. "Estuve en tratamiento y estuvieron probando todo tipo de medicamentos para aliviar el dolor que tenía. Yo tengo dolor las 24 horas del día. Por la mañana, por la tarde y por la noche".

"La marihuana es lo único que hace que se me pase un poco el dolor y pueda llevar una vida más o menos normal porque con la medicación no era capaz", declara.

Juan Manuel nos explica cómo descubrió el uso del cannabis con fines terapéuticos: "Estuve leyendo y viendo que en otros países se estaba utilizando la marihuana para paliar en dolor. Decidí probarlo y desde el principio noté los beneficios que me causa". En Europa, Francia, Alemania, Portugal son países que permiten el uso de esta planta como fármaco.

Cultivo propio de marihuana en España

Juan Manuel cultivaba cannabis en su propia habitación de la residencia donde vive. Sin embargo, esto no está permitido en España, por lo que tuvo una gran cantidad de problemas. "Estaba harto de la mala calidad y de los precios abusivos. Compré todo lo necesario para cultivar las plantas", sostiene. Finalmente, fue denunciado a la policía por un delito contra la salud pública.