José Ramón Sánchez, creador del primer cartel electoral del PSOE: "Hubiera puesto a Zapatero y a Sánchez detrás porque vinieron después de Felipe"

Muchos le pusieron cara gracias a programas como 'El Kiosko' o 'Dabadabadá' estrenados en 1981. Sin embargo, fue mucho más que un dibujante infantil. También fue el responsable de la creación del primer cartel electoral del PSOE en 1977, cuando se presentaba aquel año a las elecciones.

Se trata de José Ramón Sánchez Sanz, que explica en Por fin no es lunes cómo llegó a ser el hombre que crease uno de los carteles electorales más recordados de la democracia.

"Llegó de una forma muy extraña. Al primer personaje importante del PSOE que conocí fue a Javier Solana porque era vecino de mi amiguísimo y casi hermano Peridis (José María Pérez González). Solana me explicó que tenían un problema: querían montar 'La Fiesta de la Libertad' en el Polideportivo de San Blas donde pretendían reunir a todas las fuerzas de la izquierda y me preguntó si se me ocurría algo para ese día. Tres o cuatro días después, hice una pieza y más tarde se la enseñé. Se quedaron alucinados. Era un cartel muy arriesgado, pero fue un bombazo. Editaron 5.000 y se agotaron todos. La gente se identificó con esa sociedad alegre y triunfante", explica.

Más tarde, cuenta que le volvieron a llamar para encargarle el libro para niños de la Constitución y para el cartel de Felipe González, momento que considera "clave" en toda su colaboración con el PSOE: "Todos los partidos iban a hacer lo mismo: fotos del candidato con el puño en alto. Me dieron una semana para pensar un cartel y se me ocurrió el que hice: un Felipe González rodeado por el pueblo, por un obrero, un pescador, una campesina y un ejecutivo. Eran el candidato y el pueblo porque uno no es nada sin el otro".

Sobre la reedición que el PSOE ha hecho de el famoso cartel coincidiendo con el 40 aniversario de la victoria socialista en 1982, reconoce que le llamaron para preguntarle si quería editarlo, pero él ya estaba retirado por lo que lo hicieron ellos. El resultado: el mismo cartel de José Ramón Sánchez, pero en lugar del pueblo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a ambos lados de Felipe González.

"No me ha gustado mucho porque en la edición falta el pueblo, me falta la gente. Si hubiera podido hacerlo yo, habría repetido el cartel ya hecho, pero hubiera puesto a Zapatero y a Sánchez detrás de Felipe porque vinieron después de él", afirma.