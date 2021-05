Jose Asunción, el violinista eléctrico más mediático de España

Ibiza es una de las capitales mundiales de la música electrónica. Por esta isla pasan cada año algunos de los mejores DJ del mundo, pero la música electrónica es mucho más que una mesa de sonido y unos 'platos'. Por ejemplo, música electrónica, también puede ser un violín.

Jose Asunción es el violinista eléctrico más mediático de España. Sus videos tocando este instrumento suman más de 70 millones de visualizaciones, ha actuado en algunas de las mejores discotecas y escenarios de nuestro país, y las cuerdas de su violín eléctrico han interpretado desde el Hallelujah de Leonard Cohen al 'Despacito' de Daddy Yankee.

El músico nos cuenta que desde los ocho años ha estado con un violín encima. Nos explica cómo llegó el violín eléctrico a su vida: "Un amigo me dijo que si le sustituía con el violín en una discoteca. Yo me pregunté: ¿eso como se hace? Me dijo que no me preocupara, que me preparaba una base y yo solo tenía que tocar. Cuando toqué la gente alucinó".

Jose Asunción nos cuenta algunas diferencias entre el violín clásico y el eléctrico: "La diferencia es que no tiene caja de resonancia. En el mundo del violín eléctrico se juega mucho con el diseño

El violinista nos ha regalado una actuación en directo. ¡No te la pierdas!