José Antonio Fernández, el mejor cortador de jamón invidente de España: "Me pongo un guante para no cortarme porque más de una vez me llevé un tajo"

José Antonio Fernández tienes 42 años, es de Granada y ha ganado el premio a mejor cortador de jamón invidente de España, con tan solo un 5% de visión.

"Nos enteramos de que había un concurso y me lancé" asegura. El concurso se realizó el pasado 14 de Mayo en Málaga, en el convento de Santo Domingo de Ronda y era la primera vez que se celebraba el concurso nacional de corte de para personas invidentes.

"Mi visión la he ido perdiendo de forma degenerativa, entonces antes de perder tantísimo campo visual yo en mi casa era el que me responsabilizaba de cortar jamón e hice algunos cursos de corte de jamón y siempre he tenido esa afición" nos cuenta.

"Al final para prepararme pasa como con todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, nos vamos adaptando a las nuevas situaciones y a las nuevas circunstancias que nos vamos encontrando. Yo me he ido adaptando, necesitaba más luz y me traía un foquillo..." nos cuenta

Pero no va solo. "Tenemos que tener un acompañante, porque hay unos criterios que hay que tener a la hora de cortar jamón y claro, cada uno va con su acompañante y el acompañante te va avisando si se te van cayendo virutas en la mesa, porque todo lo tienes que dejar presentado, limpio..." asegura.