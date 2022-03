Isabel Moreno (Presidenta de AECEP): "Cada día vienen a mi consulta pacientes a los que debo explicarse que sus expectativas no van a cumplirse"

En el 2021 subieron las intervenciones quirúrgicas entre el 20%y el 60% según el tiempo de operación. Y los últimos datos revelan que más del 40% de los españoles se someten a tratamientos médicos estéticos. De hecho esta semana, en el marco del 37º Congreso de la Sociedad Española, España, Bélgica, Italia y Portugal han pedido el reconocimiento como especialidad de la medicina estética.

Por eso nos hemos querido acercar a este mundo. La Doctora Isabel Moreno, Presidenta de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) nos ha contado que el aumento es incluso mayor (de un 25%) y también han detectado que hace años los pacientes eran mayoritariamente mujeres pero ahora por cada 7 mujeres ya vienen 3 hombres.

La Dra. ha querido diferenciar entre la medica estética y la cirugía plástica. La diferencia radica en que únicamente en el segundo caso se procede a intervenir quirúrgicamente al paciente.

Ha destacado que el objetivo de la medicina estética plástica debe ser sentirnos bien y no modificarnos radicalmente. Es importante que la petición del paciente esté acorde con su base y estructura corporal ya que, en caso contrario, no se puede operar. Nos ha dicho que los cirujanos deben explicar a los pacientes qué se puede hacer. El uso de las redes, los filtros que se aplican y el poder de la imagen provoca, en ocasiones, peticiones imposibles de realizar desde el punto de vista médico. Ella se encuentra con la incomodidad de negar al paciente una operación debido a que es inviable o cuando el paciente no es psicológicamente estable. Y sobre la intervención a pacientes adolescentes entiende que, salvo que sea una intervención reparadora, no debe realizarse. "A los 14 años no se debe realizar una liposucción; la paciente debe cambiar de hábitos de vida".

Sobre la dismorfofobia la profesional nos confirma que la observan en la consulta. La Sociedad Española de Medicina Estética está ultimando un estudio (pendiente de publicar) donde se recogerá que el 15% de pacientes que quieren someterse a tratamientos la padecen.

Este trastorno consiste en una obsesión por un defecto físico (que en ocasiones ni existe) y que impide hacer vida normal. Las personas que lo padecen tienen los siguiente síntomas: piden con ansiedad desproporcionada la corrección de un defecto, se hacen muchos tratamientos estéticos y tiene una relación anómala con el espejo.