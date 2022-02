La historia de Jaume y Álex, la pareja de escaladores obligada a ocultar su relación en países donde la homosexualidad está penada

Tienen 19 y 21 años, son deportistas, están muy en forma y lo tienen muy claro. Parece que se trata de cualquier práctica deportiva, pero no, lo que hacen exige un gran equilibrio, mucha coordinación y un elemento extra: mucho arrojo. Acaban de volver de su último viaje en África, donde han escalado entre otras cumbres, el volcán más alto del macizo del Kilimanajaro, que está a 5895 metros.

Pero no se trata únicamente de una práctica deportiva, sino también de un activismo con un alto nivel de riesgo. Jaume Peiró y Álex González son escaladores, guías de montaña y pareja, se denominan los 'Couple Climbers', es decir, 'la pareja de escaladores' y quieren visibilizar en Por fin no es lunes la persecución y peligros a los que se enfrenta el colectivo LGTBI en determinados países del mundo.

"En Kenia y Tanzania te pueden meter en la cárcel o matar por ser homosexual"

Ambos comentan que Kenia y Tanzania son dos de los países donde la legislación LGTBI está peor en el mundo: "Por ejemplo, en Kenia, por ser homosexual, por darte un beso por la calle, te pueden meter cinco años de cárcel y es mucho peor en Tanzania, que son 30 años o incluso cadena perpetua. Eso con suerte, porque si te pillan por la calle, la propia gente te puede matar". De hecho, cuentan la historia de un chico al que conocieron, y que les acompañaba durante su viaje, al que preguntaron cómo vivía este colectivo en el país: "Él es heterosexual y cis y nos contó qué pasaba realmente y cómo se vivía en la calle. Con suerte, si te ven cogido de la mano, te detienen, pero si no, te pueden pegar una paliza por la calle y llegar a matarte".

Afirman que en algunos países, incluso, han tenido que llegar a actuar como si no fueran pareja, pero reconocen lo difícil que es ya que en algún momento puede salir darse un beso, con el riesgo que puede conllevar: "Ha causado conflicto porque a Jaume le daba miedo y cuando me acercaba a lo mejor a darle un beso en la mejilla, me apartaba. No dejas de estar en un sitio público y te pueden pegar. Cuesta creerlo, pero en el autobús del Aeropuerto de Catar, le di un beso en la mejilla y un chico árabe montó un escándalo con gestos de asco".

Pero lo más grave no es que nosotros tengamos que actuar, porque al final lo hacemos durante un mes, pero ¿y la gente que vive en esos países? La sociedad en unos sitios y en otros hace que la gente lo oculte, imagina la represión que hay para la gente de ahí durante toda la vida. Es durísimo", sentencian.

Algunos datos sobre la persecución LGTBI

Países con pena de muerte

Afganistán

Irán

Arabia Saudí

Somalia

Mauritania

Nigeria

Sri Lanka

Países con pena de prisión de 10 años a cadena perpetua

Sudán

Uganda

Tanzania

Kenia

Malawi

Zambia

Myanmar

Malasia

Guayana

Países con pena de prisión de 8 años

Etiopía

Chad

Argelia

Libia

Namibia

Zimbawe

Marruecos

Siria

Maldivas

Criminalización de facto