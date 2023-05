La historia de David: de querer ser médico para curar a su padre Pedro, a convertirse en cardiólogo en el mismo hospital que le salvó la vida

Hay pocas cosas en la vida que resulten tan increíbles a los ojos de los que no entienden de medicina como el hecho de cambiar un corazón por otro. Conseguir que el corazón de una persona fallecida siga latiendo en el pecho de una persona cuyo corazón corría el riesgo inminente de dejar de latir.

El Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid), se ha convertido en uno de los 26 hospitales en todo el mundo (el único en España) que ha alcanzado los mil trasplantes de corazón. El primero fue hace 39 años, a una niña, Lola, que ahora tiene 49 años. El último, un hombre de 59 años hace apenas una semana.

En 'Por fin no es lunes', nos acercamos a esa realidad de la mano de tres invitados relacionados con esta historia. Por un lado, Alberto Forteza, jefe de servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Puerta de Hierro; por otro Pedro y David. El primero, un hombre de 70 años que fue trasplantado en 2003 y, el segundo, su hijo, que por aquel entonces tenía tres años y dijo que quería ser médico para curar a su padre. Hoy es cardiólogo en el Hospital Puerta de Hierro donde está terminando la especialidad como MIR.

Avances en las técnicas de cirugía, pero también en los aparatos tecnológicos

Alberto explica que el trasplante de órganos en general y el de corazón en particular es uno de los procedimientos médicos más complejos que ha salvado la vida a millones de personas en todo el mundo. Empezó a realizarse en Sudáfrica en 1967 a un paciente que sólo vivió unas semanas después de realizarlo, pero aún así fue considerado un éxito.

¿Por qué falleció? Por una infección debido a que no toleraba bien el órgano. Este es uno de los principales problemas que se presentaba cuando se comenzaron a hacer los trasplantes de corazón. Por eso, quizás uno de los avances más definitivos en la carrera de cambios y éxitos de este tipo de cirugía es el desarrollo de fármacos inmunosupresores que hicieron que estos órganos no se rechazaran. El otro gran avance, la inclusión no sólo de avanzadas técnicas quirúrgicas, sino también la de máquinas circulatorias, corazones artificiales que suplían la función cardíaca de pacientes que esperaban un donante.

"Hoy día, más del 50% de pacientes que se trasplantan llegan con algún tipo de asistencia circulatoria o corazón artificial implantado previamente. Hace años, esto era impensable. Ha sido uno de los avances más importantes", explica.

David, de querer ser médico para salvar a su padre a cardiólogo en el Puerta de Hierro

Entre los mil pacientes que han recibido un trasplante de corazón se encuentra Pedro Sánchez, un hombre de 70 que hace más de 20 sufrió un infarto cerebral que permitió descubrir una patología cardíaca por la que entró en la lista de espera de donantes de corazón. Recuerda Pedro que por aquel entonces se encontraba muy cansado, iba de la cama al sofá y del sofá a la cama y apenas podía hablar.

Tenía dos hijos, una niña de cinco años y un niño, David, de tres. Esta fue la primera vez que David expresó en voz alta su deseo de convertirse en médico para salvarle la vida a su padre. El 1 de abril de 2003 Pedro recibió su nuevo corazón y con ello una nueva vida. Pero su destino estaría ligado para siempre al hospital que le vio nacer de nuevo, no sólo por él, sino por su hijo, que después de mucho estudio y trabajo, ha terminado convirtiéndose en cardiólogo en el Hospital Puerta de Hierro donde está terminando su especialidad MIR.

"Ese deseo de curar a mi padre fue el germen de mi inclinación, el momento en el que empecé a formular todo aquello. Luego, naturalmente, la vida es más compleja y uno a medida que va creciendo y adquiriendo conocimientos ve cómo es, y en mi caso me fui reafirmando", explica.

"Debemos sentirnos muy orgullosos en España del sistema que tenemos de donación"

Para finalizar la entrevista, Alberto realiza una importante reflexión: "Debemos sentirnos muy orgullosos en España del sistema que tenemos de donación. En esto sí que tenemos un liderazgo mundial y no sólo en el sistema de donación en sí, sino en todos los avances que he ido comentando. Está siempre la generosidad de sus donantes y sus familias y el trabajo de las personas involucradas en el trasplante".