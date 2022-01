La historia de Carlos, el cortador de jamón de las estrellas que estrechó la mano a Barack Obama

Carlos Sánchez es un carnicero de Burgos que se ha ganado a pulso el título de cortador de jamón de las estrellas, ya que ha cortado jamón para personalidades como Steven Spielberg, Barack Obama o la Reina de Inglaterra.

Desde Nueva York, explica en Por fin no es lunes cómo fueron sus inicios en el barrio burgalés de Fuentecillas, donde tenía una carnicería junto a su hermano y donde comenzaron a cortar jamón y envasarlo al vacío para sus clientas, para después participar gratuitamente en dos bodas y luego dar el salto a Hollywood cortando jamón para las estrellas de cine y demás personalidades.

"El camino no ha sido fácil, pero más que difícil, me gusta decir que ha sido divertido porque un chico de Burgos cortador de jamón es como un guitarrista flamenco de Barakaldo. Ya sólo el nombre no te acompaña en nada y si luego sumas, mi aspecto hipster, pues mis pintas y de dónde vengo, no ayudan mucho, pero aún queda mucho por hacer", comienza.

Reconoce que se emociona recordando el momento en el que estrechó la mano de Barack Obama y recuerda cuando el director Steven Spielberg sacó su móvil y empezó a hacerle planos mientras le grababa cortando jamón: "Allá donde consigo que prueben el jamón, les cambio la cultura y les engancho para toda la vida".