Eduardo Mendoza "Yo nunca pienso que alguien me va a leer, yo escribo porque me gusta construir un libro"

Una organización secreta. lleva operando desde el franquismo en Barcelona, y está siguiendo la pista de tres sucesos independientes que podrían estar conectados entre sí: La muerte de una persona en un hotel de las Ramblas, la desaparición de un millonario en su yate y las finanzas de Conservas Fernández. Este es el argumento del nuevo libro de Eduardo Mendoza.

Una novela que, como buen espía, dice que escribió a escondidas y que casi no vio la luz, porque también dijo que no iba a volver escribir más novelas. Lo hizo hasta en dos ocasiones, pero menos mal que no mantuvo su palabra porque siempre es un gusto y un desahogo físico leerle por la cantidad de carcajadas que uno puede soltar leyendo a Eduardo Mendoza y las situaciones tan rocambolescas en las que siempre mete a sus personajes.