El mensaje de una doctora veterana al número 1 del MIR 2020: "Es una profesión fantástica"

En Por fin no es lunes hablamos con Belén Padilla , una de las más de 52.000 sanitarios que ha dado positivo en coronavirus. Es médico de infecciosos en el Gregorio Marañón y vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. También con Daniel Vírseda es el número uno del MIR 2020 y se plantea elegir el hospital madrileño para su residencia.

ESPECIAL POR FIN NO ES LUNES

¿Cómo es la vocación de los nuevos médicos? ¿Cómo se encuentra un sanitario después de la ardua lucha contra el coronavirus? El camino de la medicina no es fácil. "Mentiría si dijera que no he pensado en coger otra carrera", asegura Daniel Vírseda, número uno del MIR 2020.

Belén Padilla, doctora del Gregorio Marañón, le asegura, para despejar sus dudas: "Has cogido una de las profesiones más bonitas que existen, nos enfrentamos al sufrimiento humano, pero la recompensa es impresionante". "Jamás renunciaría a la medicina, es una profesión fantástica, muchas veces nos vamos a casa cabizbajos pero siempre te queda el poso de lo bueno", reflexiona.

Seguro que te interesa...

-Secuelas post Covid: Cómo aprender a vivir tras la UCI

-El estudio del Gregorio Marañón en las residencias: "Entre el 60 y el 70% de los ancianos de Madrid tiene anticuerpos"