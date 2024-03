Daniel Trenado, agricultor e influencer agrícola: "Es un trabajo con mucha incertidumbre"

Esta semana se ha cumplido un mes de las protestas de los agricultores españoles. El pasado 6 de febrero se echaron a la calle para denunciar la situación que vive el campo: los problemas de burocracia, la competencia de los productos de los países de fuera de la UE y las exigencias ambientales de la PAC.

Durante más de cuatro semanas, los agricultores españoles han cortado carreteras y han hecho tractoradas. Y aun no han dado la batalla por perdida ni en el asfalto ni en el campo. Porque, pese a la falta de relevo generacional, todavía hay jóvenes dispuestos a dar el paso.

Daniel Trenado es biólogo, tiene 34 años y ahora también es agricultor. Decidió retomar el oficio de su abuelo y hacerse cargo de una finca familiar. Cultiva olivos, pistachos, cereales y leguminosas. No tenía ni idea del campo. Pero se puso a estudiar y aprendió rápido. Ahora no solo se gana la vida con ello, sino que además se ha convertido en un influencer agrícola que desvela los secretos del campo en las redes sociales. En Por fin no es lunes hablamos con él.