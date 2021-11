¿Cómo era Freddie Mercury en la distancia corta?

“El espectáculo debe continuar. Por dentro mi corazón se rompe, mi maquillaje quizás se esté desconchando, pero mi sonrisa permanece”, cantaba Freddie Mercury en el tema ‘Show must go on’. Y así, con su sonrisa, con su fuerza sobre un escenario, con la potencia de su voz, es como sus seguidores siguen recordando al cantante de Queen 30 años después de su muerte. No obstante, sigue siendo una de las bandas con más ventas a nivel internacional y la figura de Mercury sigue siendo un icono que va más allá de la música y la cultura. En Por fin no es lunes recordamos a este artista irrepetible de la mano del productor y periodista musical Julián Ruiz.

¿Cómo era Freddie Mercury fuera de los escenarios? Julián Ruiz nos cuenta varias anécdotas de sus encuentros con el cantante de Queen y subraya la importancia de su figura no solo para la música, sino como icono cultural. El productor y periodista coincidió en varias ocasiones con el artista e incluso llegaron a jugar al tenis juntos. Ruiz ha sido productor de más de 140 discos de grupos y solistas como Alaska y los Pegamoides, Tino Casal o la Orquesta Mondragón, y dirigió el mítico programa radiofónico 'Plástico y decibelios', que ahora es una web dedicada a la música.

La última vez que vimos a Freddie Mercury

Era mayo de 1991 y Queen estrenaba el videoclip de la canción ‘These are the days of our lives’, del álbum ‘Innuendo’. En el video, los rumores sobre el declive físico de Freddie Mercury causado por alguna enfermedad (el sida) se hicieron patentes. Ya no lucía su característico bigote, estaba pálido, extremadamente delgado, y su expresión corporal estaba a años luz de la energía y el desparpajo que todos recordamos en Mercury. Fue la última vez que le vimos. Unos meses después, el 23 de noviembre de 1991, Jim Beach, mánager de Queen, confirmaba los rumores sobre el estado de salud del cantante y al día siguiente, el 24 de noviembre de 1991, Mercury fallecía a los 45 años, por una bronconeumonía complicada por el sida.