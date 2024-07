José Emilio Navarro, alias 'Berry': "Si yo no hiciera la despedida de Sabina, mucha gente habría pensado que me habían despedido"

Siempre al lado de grandes artistas como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o José Luis Perales. Así es como ha pasado su vida nuestro siguiente invitado. Un valenciano que ha sido el manager de los mejores 'hacedores' de canciones de nuestro país.

José Emilio Navarro, conocido por todo el mundo como 'Berry', creció al calor de la música. Se hizo guitarrista y formó parte de un grupo llamado Adam Grup, con el que acabó en Ibiza conociendo a John Lennon y a Ringo Starr. Cuando se disolvió la banda, comenzó su relación con Lasso de la Vega -el manager más importante de la época- y acabó tocando con el Dúo Dinámico.

Una propuesta que no pudo rechazar: técnico de sonido de Serrat

Berry conoció la música desde dentro. Pero después de su Servicio Militar en África tenía una idea clara. Dejaría la música para "hacerse un hombre de provecho". Sin embargo, sus planes no salieron según lo previsto. A su vuelta a España, sobre la mesa, tenía una propuesta que no pudo rechazar: viajar a América como técnico de sonido junto a Joan Manuel Serrat.

Durante tres años fue "chico para todo", pero al final surgió su gran oportunidad, convertirse en manager de Serrat. Tras él, llegaron otros muchos: Paco de Lucía, Raffaella Carrá o Pasión Vega. Hoy, recién jubilado, este manager de estrellas, también es fan y no se pierde ni un concierto que merezca la pena.

El regreso de Sabina en una gira de despedida

Aunque está jubilado, vuelve a ponerse en órbita gracias a Joaquín Sabina, con el que compartirá su gira de despedida entre febrero y noviembre de 2025. Berry explica que mucha gente le ha dicho que les había engañado porque él sabía que Sabina iba a volver y no es cierto: "No tenía ni idea de que volvíamos a cantar, pero resulta que sí".

Reconoce que le gusta y que le apetece esta gira porque tiene la suerte de hacer un trabajo que le ha apasionado y que le sigue apasionando. Además, explica: "Si yo no hiciera la despedida de Sabina, habría mucha gente que pensaría que me habían despedido porque nadie le va a decir que no a un artista como Joaquín".