Canco Rodríguez: "Decir que el rock and roll ha muerto es una de las mayores mentiras de la historia"

Desde pequeño apuntaba maneras. Se matriculó en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, al tiempo que estudió periodismo. Pero a mitad de camino, pesó más su pasión por el arte dramático que su interés por contar noticias. Apostó todo a la interpretación y no se equivocó. Ha trabajado en teatro, en cine y en televisión. Le hemos visto en series como 'Cuéntame', 'Los Serrano', 'Hospital Central', 'Cuerpo de Élite' o 'Aida', donde alcanzó la popularidad gracias a uno de los personajes más divertidos de la televisión.

A lo largo de su carrera se ha metido en la piel de ladrones, policías, repartidores, conductores, feriantes y ha llegado hasta la Universidad de Harvard, en 'Fuga de Cerebros', siendo un auténtico descerebrado. Se ha atrevido con el musical y nos ha demostrado sus capacidades como cantante en 'Tu cara me suena', imitando a grandes estrellas de la música.

Actor, humorista, cantante, escritor, presentador… y ¿estrella del rock and roll? Canco Rodríguez vuelve a los escenarios con el que sin duda es el espectáculo de su vida: 'El rock and roll ha muerto', un viaje a través de la historia del rock y de su propia vida.

¿Realmente el rock and roll ha muerto?

El título de su espectáculo ya da una idea de por dónde va a ir, pero ¿es realmente así o es un falso tópico? Canco lo tiene claro: "Decir que el rock and roll ha muerto es una de las mayores mentiras de la historia. No ha muerto, somos nosotros quienes lo hacemos, pero generación tras generación se ha dicho que ya no es como antes. Sin embargo, los jóvenes siguen viviendo el rock and roll con la misma intensidad que hace años".

El espectáculo es una viaje a través de la historia de este género musical, desde los años 50 hasta nuestros días. Pero también es un recorrido por tu propia experiencia vital. La idea surgió en su 40 cumpleaños cuando quería hacerse un regalo y qué mejor que regalarse el espectáculo de su vida, la obra de teatro que siempre soñó interpretar

Su relación con el rock and roll fue culpa de su hermano mayor, que le regaló una cinta de cassete con un popurrí de canciones de artistas rockeros, Elvis Presley, The Cure, Pixies. A partir de ahí, comenzó su relación de amor cuando sus amigos y él intercambiaban discos y llevaban las camisetas de sus grupos preferidos. Su pasión por la música aumentó a lo largo de su vida y ahora combina sus dos pasiones su espectáculo.