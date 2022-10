La campeona del mundo Lidia Simón denuncia haber sido apartada de la Selección Española por su peso

El frontenis es un deporte minoritario, pero esta semana ha sido noticia en varios medios de comunicación por las palabras de una de las deportistas que lo practican: Lidia Simón, dos veces campeona del Mundo y miembro del equipo español desde 2015.

Simón anunció en un comunicado que renunciaba a la Selección Española hasta que no se produjera un cambio en la directiva: "Quienes me conocéis, sabéis lo mucho que he luchado por cumplir este sueño, pero simplemente no me han dejado y no estoy dispuesta a seguir soportando este machaque psicológico injustificado".

Pero, ¿cuál es el motivo que hay detrás de esta renuncia? El peso. La campeona del mundo asegura que a principios de agosto la llamaron para decirle que la iban a dejar fuera porque no estaba cumpliendo con los objetivos y no veían una evolución en su trabajo, apenas un año después de proclamarse campeona del mundo y tras venir realizando una de sus mejores temporadas con tan solo una derrota.

"Me dicen que no estoy bajando de peso tan rápido como otros años. Yo contesté que no iba a dejar de comer, pero que estaba bajando como siempre. Pero me contestaron que si tenía que haber bajado 3 o 4 kilos, había bajado sólo 1,5", afirma.

El año pasado se proclamó nuevamente campeona del Mundo pesando 68 kilos, pero este año le marcan como objetivo 66 kilos. ¿Por qué? Según la deportista, "no te dan ninguna razón, te lo marcan porque quieren así". Desde su punto de vista, opina que no entiende por qué tiene que pesar menos que el año pasado cuando ganó el Mundial porque supone que cuando lo hizo "estaba en un peso óptimo".

"Cuando solo peso tres kilos más, a mí me sacan cuando aún quedaban tres meses de trabajo. Yo estaba evolucionando y me han cortado el camino", denuncia.

Asimismo, explica que otra compañera del mismo equipo también se ha manifestado a raíz de sus declaraciones diciendo en otro comunicado que tenía que ver a compañeros que, después de estar toda la tarde entrenando, no cenaban para intentar pesar menos al día siguiente: "Y cuando se pesaban, bajaban de la báscula llorando".