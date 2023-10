El cambio climático, la ayuda perfecta para la proliferación de plagas de insectos y animales

París sufre una nueva plaga de 'chinches de cama', lo que entraña determinados riesgos sobre una eventual llegada a nuestro país. Las plagas de chinches de cama aumentaron un 71% entre enero y septiembre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior, según afirma la empresa especializada en plagas Anticimex, que precisa que el mayor volumen de avisos recibidos procedió de Madrid, seguida de Cataluña --con especial incidencia en Barcelona-- Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.

Sin embargo, la plaga de chinches no es la única que está creciendo en diferentes países. En el nuestro, las cucarachas o las ratas proliferan y se están convirtiendo en plagas durante el 2023. En 'Por fin no es lunes' hablamos con Jorge Galván, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental.

Galván explica que el cambio climático y el cambio estacional que estamos sufriendo en países como España está ayudando a que este tipo de insectos estén alargando su presencia y su desarrollo en nuestro entorno. Los cambios de temperatura -normalmente hacía un clima tropical- hacen que estos animales estén en su hábitat habitual, cosa que no pasaba anteriormente.

Repunte de chinches en España

Jorge Galván explica en 'Por fin no es lunes' que España está sufriendo un repunte de chinches, pero no se puede considerar plaga como está ocurriendo en París. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental comenta que si se mantienen las temperaturas altas y llegan semanas de lluvia y humedad, "podríamos tener una plaga que no teníamos y que no esperábamos".

Europa, zona idónea para chinches y otros insectos

El continente europeo, con sus cambios de temperaturas, se está convirtiendo en un hábitat idóneo para insectos como el mosquito tigre. Que el clima sea más cercano al tropical y las temperaturas no sean tan frías hace que estos insectos terminen por desarrollarse en los países europeos.