Así son los protocolos de seguridad en los rodajes para evitar tragedias como la de Alec Baldwin

'Cerdita' es la primera película de la directora Carlota Pereda, que adapta el corto del mismo nombre con el que ya ganó el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción en 2018. Cuatro años después, aquella historia se ha convertido en una película que se ha estrenado este viernes después de hacerse con el Méliès de Oro del Festival de Sitges.

Cuenta una historia brutal, en la que una chica que sufre bullying por su sobrepeso tendrá en su mano salvar (o no) a sus acosadoras de un misterioso secuestrador. Una película que nos lleva al límite como lo hizo con su equipo. Y es que en el rodaje de ‘Cerdita’ tuvieron que jugar con muchos elementos de riesgo: armas, violencia, un calor sofocante y, por si fuera poco, el coronavirus.

¿Y quién vela porque esos elementos de riesgo no pasen a mayores? Pues profesionales como Ana Gómez, técnico en prevención de riesgos laborales y que nos explica en Por fin no es lunes cuál es el protocolo a seguir para que no sucedan tragedias como la de hace un año cuando Alec Baldwin disparó y mató por error a una compañera de rodaje.