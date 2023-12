Así nos engaña nuestro cerebro para que parezca que tenemos el control: "Él toma la decisión y luego nosotros buscamos las razones"

Al día, ser humano toma una media de más de 30.000 decisiones, es decir, unas 20 por minuto. Esto puede parecer un montón de decisiones, pero en la mayoría de ellas, las toma nuestro subconsciente por nosotros. Respirar, coger la taza de café con la mano derecha o empezar a hablar son decisiones que tomamos sin pensar, pero ¿y las que razonamos?

¿Por qué nos hemos puesto hoy la ropa que llevamos y hemos traído? ¿Por qué hemos empezado esa serie que nos tiene enganchado? ¿Por qué estamos escuchando este programa en lugar de otro? Seguro que muchos han respondido a esas preguntas con argumentos, con muchas razones. Razones totalmente lógicas, pero atención: falsas, porque en realidad nuestro cerebro nos engaña y se inventa estas razones después de haber realizado la acción.

Nuestro cerebro escoge la ropa y luego nos argumenta por qué la hemos escogido. Esto es algo complicado de entender y por eso hoy en 'Por fin no es lunes', le hemos pedido a Manuel Martín Loeches, doctor en psicobiología y autor del libro '¿De qué nos sirve ser tan listos?' que nos explique por qué nuestro cerebro nos miente casi permanentemente.

Las decisiones racionales no existen

En su libro, explica que las decisiones racionales que tomamos no existen, entonces, ¿por qué las tomamos? Asegura que es un proceso que lleva estudiándose desde hace muchos años y que consiste en que nosotros tomamos la decisión, pero no somos conscientes de la mayoría de procesos que han estado subyaciendo para llegar a esta decisión. El cerebro ha estado probando muchas opciones, puede considerar cientos de posibilidades en un momento y para ahorrar energía, tiempo y esfuerzo es por lo que se hace de manera inconsciente. Cuando ya hemos tomado la decisión, somos conscientes, pero no necesariamente el por qué hemos decidido eso.

"Luego buscamos las razones: "vale, es que esta ropa es más cómoda", pero a lo mejor el cerebro ha tenido en cuenta que luego ibas a visitar a alguien importante que no quieres que te vea con otra ropa. Y todo eso lo tiene en cuenta y si te preguntan tú no das con esa explicación", afirma.

"No nos mentimos, sino que no sabemos la verdadera razón. Somos ignorantes, no mentirosos"

Entonces, ¿nos estamos mintiendo? "O nos estamos ocultando la verdad a nosotros mismos. Al final, la mentira tiene un componente de intencionalidad. Entonces, no nos mentimos sino que no sabemos la verdadera razón, así que nos damos una razón y nos agarramos a ella. Muchas veces tomamos decisiones que no son aceptables para nosotros mismos y buscamos explicaciones que nos dejen en buen lugar con respecto a los demás y con nosotros mismos. ¿Nos estamos mintiendo? Si no hay intención de ocultar la información, no es mentira, creo que tenemos la información de manera parcial, somos ignorantes, no mentirosos".

¿Y por qué el cerebro juega con nosotros de esta manera? Según el experto, no queda claro hasta qué punto son determinantes en nuestro comportamiento los fenómenos conscientes. La consciencia es lenta, ya que medio segundo después de que ocurra algo, es cuando llega a nuestra consciencia. Entonces, ¿qué sentido tiene que lo hagamos todo de manera inconsciente? "Es más eficiente, más rápido y tiene menos coste energético", asegura.