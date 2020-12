Ángela Molina: "Ser transparente y natural son virtudes que en este oficio todos tenemos, cada uno a su manera"

Con más de 150 títulos a sus espaldas, Ángela Molina ha trabajado con Luis Buñuel, Jaime Chávarri, Bigas Luna, Pedro Almodóvar o Ridley Scott. La Academia de Cine la ha calificado como “uno de esos milagros que ocurren de vez en cuando en el cine español”, y es que su trayectoria le ha valido para que el próximo 6 de marzo reciba el Goya de Honor 2021 "por su autenticidad, su talento indiscutible y su especial sensibilidad".

La actriz que le dio la espalda al destape

"Siempre ha sido mi trabajo el que me ha guiado y me ha enseñado", dice la actriz. Su carrera comenzó cuando apenas tenía 19 años, en unos años 70 en los que el auge del destape estaba muy presente. No obstante, Ángela siempre supo que el cine que le proponían "no le interesaba". "Era necesario, pero yo no me identificaba con él".

Ángela Molina debutó en 1974 con 'No matarás', de César Fernández Ardavín, lo que le ofreció "el nacimiento de su trabajo". Reconoce que su relación con los directores siempre ha sido "fructífera" y "sana", a excepción de un director que recuerda como muy "histriónico".

La música es una de las asignaturas pendientes de Ángela y reconoce que le encantaría organizar un pequeño espectáculo. "Pero a veces el hombre propone y Dios dispone - dice la actriz -. Uno hace lo que tiene que hacer siempre y quizás en unos años podré hacerlo".