Andrea Motis: "Hoy en día hay música muy buena, lo que no hay es tiempo para descubrir talento de verdad"

Este 2022 se cumplen 100 años del nacimiento del escritor Jack Kerouac, un tipo que se acercó mucho a su generación casi sin saberlo gracias a su fluida forma de escribir. El escritor músico, le decían a este novelista que inspiró a toda una generación con su obra "En el camino".

Esta novela podría haber sonado a El Rock de la Cárcel de Elvis o al Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis, que era lo que sonaba en 1957, cuando se publicó. Pero realmente a lo que sonaba eso que leíamos era a jazz.

En este contexto, vuelve Andrea Motis con su último trabajo Loopholes. La cantante catalana vuelve a escena alejándose de lo conocido y movida, dice, por la curiosidad. "Tenemos en mente siempre proyectos pendientes por hacer. Cuando me surge una idea y la motivación llama hago una lista de cosas que me gustaría hacer. En este caso tuvimos la necesidad de sacar un disco propio después de tres años. Es una manera de acercarme a una generación que me es más próxima porque soy casi casi de la generación beat", reconoce entre risas.

Sobre el eterno debate sobre si es mejor la música de antes que la de ahora, Motis, reconoce que "hoy en día hay música muy buena, lo que no hay es tiempo para descubrir talento de verdad en lugar de lo que nos ponen en cada sitio".