Las arañas que se enamoran con la danza de los planetas

Hoy en Divulga que algo queda nuestro divulgador científico, Mario Viciosa, nos acerca al mundo de las arañas. Son peludas, voraces, caníbales, venenosas y sibilinas. Las arañas nos aterran y nos fascinan, a partes iguales. Solemos vincularlas a nuestros miedos más íntimos, pero estos seres tienen su corazoncito. Y han aprendido a enamorarse al son de la danza de los planetas.

El apareamiento de muchas especies de arañas es delicado y suele terminar en tragedia. Fundamentalmente, para el macho, devorado por la hembra. Por supuesto, los machos de algunas de estas especies tienen sus tácticas para salir mejor parados. Y rondan a las hembras con danzas y cánticos.

La danza de los Planetas

Un estudio realizado por un equipo del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal ha descubierto que para lograr su propósito, la araña macho debe seguir las mismas leyes de la física que hacen posible el comportamiento de los planetas que orbitan alrededor de una estrella. Y no es tan sencillo como ponerse a dar vueltas.

Pensemos en una estrella masiva en el espacio, como el Sol. Con unas dimensiones suficientes como para generar su propio campo gravitatorio, atrayendo objetos más pequeños a su alrededor, como por ejemplo planetas. Sabemos que esto funciona así desde Newton. Lo grande atrae a lo pequeño.

La araña grande es la hembra. El diminuto macho sería el planeta. Resulta que Einstein, ya en el siglo XX, vino a decir que la gravedad no existe como la fuerza que imaginábamos. En realidad, la gravedad es resultado de los pliegues que se producen en el espacio-tiempo por parte de objetos masivos. ¿Y a qué se parece el espacio-tiempo? A una tela de araña elástica. Tú colocas una bola en una tela elástica y tiende a hundirse. Si lanzan una canica a la tela, se pone a girar alrededor de la bola, cada vez más cerca hasta que se pegan. Si la canica es muy grande, no terminará por pegarse a la bola. Se queda dando vueltas, como un planeta alrededor de su estrella. Pues la araña hace lo mismo en esa tela de seda que tiene por red de espacio-tiempo.

¿Por qué no existen los mamíferos verdes?

Hay reptiles y pájaros verdes, pero ni un solo mamífero de ese color. Los depredadores de los mamíferos no suelen ser muy buenos distinguiendo colores. La evolución no ha tenido mucho que hacer por ahí. No hay mezcla de pigmentos que dé por resultado en verde en nuestra piel o pelaje. Nuestras células metabolizan la clorofila, el pigmento verde de las plantas, por lo que no tenemos la oportunidad de concentrarlo en nuestra piel. Sí que hay algunos perezosos con tonalidades algo más verdosas por un alga verde llamada Trichophilus welckeri, que habita en su pelaje.