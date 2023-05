Pablo Pombo: "El primer problema de los próximos años será la sequía"

Quedan debates y las últimas encuestas, pero hay hartura en la calle y agobio entre tanto grito partidario. El principal problema de los próximos años será la sequía. Vienen lluvias, ojo a las tormentas, pero queda la sequía. El último barómetro del CIS refleja que el 90% de los españoles está muy preocupados por la sequía.

Lo más llamativo es el cambio en los hábitos de los españoles. El 70% de nosotros cambia sus prácticas para ahorrar en el consumo. Queda bastante por hacer, pero no tardaremos en verlo. Vamos mejorando: uno de cada cuatro pone un cubo para recoger el agua antes de que salga caliente.

Más de un tercio de los hogares hacen un uso más eficiente de los electrodomésticos que usan agua. Casi el 60% de los españoles se ducha antes que bañarse, menos en la Comunidad de Madrid.

Si la preocupación por la sequía es tan amplia, ¿por qué no es un asunto de primer orden la campaña? Si los españoles cambiamos nuestros hábitos, ¿por qué no cambia la polític? ¿Por qué parece imposible un acuerdo cuando lo imposible es que podamos enfrentar lo que viene si no nos preparamos?