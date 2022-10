Boris: "Me ericé a mí mismo cuando vi a Almodóvar en la exposición de Picasso en el Thyssen'"

Boris Izaguirre relata en Por fin no es lunes cómo fue su encuentro con Pedro Almodóvar en el Museo Thyssen durante la inauguración de la exposición temporal Picasso-Chanel, que se podrá disfrutar hasta el próximo 15 de enero.

El colaborador comenta lo sorprende que le resulta ver siempre a Picasso porque su obra va ligada a su personalidad, y es imposible no pensar en lo fabuloso de sus pinturas y en plantearte "si la magistralidad de esas obras escondía el mal genio de su creador y su capacidad para manipular y maltratar en las relaciones sentimentales, incluso con sus hijos, con los que fue muy cruel".

Pero en un momento de la velada, mientras contemplaba, no sólo las pinturas, sino también los fabulosos Chanel que las acompañaban, Boris pensó en lo "almodovariano" que era todo eso, cuando al girarse descubrió a Pedro Almodóvar a su lado: "Me ericé a mí mismo, me quedé tan impactado y fascinado con el concepto de tener a Almodovar contemplando a Picasso que le dije al borde de las lágrimas 'Pedro, son todo homenajes a ti'".