Un atajo... purósofo, pulcrilisto y supremalista

P-U-R-E-Z-A. Pureza: cualidad de puro, doncellez, ser puro, libre y exento de toda mezcla de otra cosa que no incluye ninguna condición, excepto o restricción. Y cuando digo excepto, me refiero a excepción y la restricción, ni el plazo. La que más me gusta: casto, ajeno de sensualidad, acto puro, asta pura, café puro, ciencias puras, ¿puro? el de la boda; y la pura verdad -por supuesto-, obligación pura, pura potencia; sumamente, excesivamente, meter un puro, castigo o sanción. ¡Cuánto esconde el palabro este! Pureza que rima con pereza, porque ¿qué pasa, Sabinolotodo? ¿La pureza es una suposición en estos tiempos? ¿A qué se le presupone puro? Se le presupone también una serie de cosas asociadas, pero esto puede ir en contra, pues ¿cuántos en nombre de Dios, cuántos en nombre del honor y su clemencia han destruido mundos, seres humanos y conciencias? Hasta aquí vamos a llegar.

¿Qué hay detrás de la pureza? ¿Unas aspiración a la supremacía? La cuestión es que la pureza es un concepto que, por sencillo, se confunde o se camufla. -Vaya usted a saber!-. La sinonimia: la inocencia, la sencillez, el candor, la simplicidad, la limpieza y -con otra que me lleva la cabeza al río- la pulcritud. Tú lo has dicho, Jaime: purismo, pero este purismo te lo voy a llevar al Arte; el purismo en el arte significa tradición, poca variación sobre el tema; purismo en arte es un término que se aplica para recuperar esa supuesta pureza. Y aquí la pregunta: ¿quién ostenta el bastión de la pureza absoluta? No tiren de santoral que no me vale para este convenio, aunque diré que la elevación de la pureza acaba en admiración y en lo que el ser humano reconoce como sublime. Púa en alto, Sabino, porque ¿quién peca más por la pureza o por la imprudencia? -Por la segunda parece que es más evidente-, ¿quién cree que está por encima del bien y el mal? Y el que hace de la pureza su imagen marketiniana, ¿qué está intentando conseguir? Existen los productos químicos de la ultra alta pureza, pero ninguno que al aplicarlo consiga la pureza de sentimiento.