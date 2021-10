Un atajo… buenista, saludadero y dado de alta

BUENA SALUD. Que se está bien, te sientes bien, te encuentran bien, todo se corresponde con el parte médico y tal. Tres palos toca la buena salud tres áreas cubiertas, salud física, estabilidad emocional y psicológica.

Estar bueno, buena, de bocao o para contratar. ¿Es o no es una cualidad más la buena salud en una pospandemia? Hay currículums que ya se adueñan del pasaporte o cartilla COVID. Que te dan el sí o el no por lo que dures y duro es decirlo pero más combatirlo.

Estar sano no significa únicamente no padecer ninguna enfermedad, Aunque el concepto de salud puede diferir en cada persona según sus circunstancias. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su constitución aprobada en 1948, tenía una definición que en 1992 también se añadió “y en armonía con el medio ambiente”. Tal vez este 2021 debieran de añadir “y en paz con uno mismo” o respetando las normas de higiene relacional con el prójimo...

La buena salud, Sabinolotodo, ¿Cómo incentivo económico? Siguiendo las doce pautas que propone la OMS, podemos hacer una radiografía simpática o siniestra del tándem ‘buena salud’. Para tener buena salud o decir que la tiene debe comer bien, beber poco, no fumar, ducharse todos los días, hacer ejercicio, conducir sin prisas, llevar un seguimiento médico, dar el pecho, ponerse casco o cinturones de seguridad, gestionar bien el estrés y vacunarse. No, ya lo sé, nadie del bosque tiene buena salud. Bastaría con que la cabeza se la dejaran tranquila de preocupaciones, bobadas, deudas y tropelías. Pero por qué no pone en esa lista que existen las personas nocivas para otras personas. Y que la salud mental es una responsabilidad social más allá de los casos puntuales o los que se llevan estigmatizando desde el pleistoceno. Llegado a este riachuelo tan fino, no les parecería interesante hablar de el comportamiento saludable… El pago por rendimiento y salud se está estudiando en todo el mundo para ser aplicada en distintos sectores.

Último tralarito... Dicen que La Radio goza de una salud de hierro, ¿pero qué la motiva? El motor de todo incentivo es la motivación, la Motivación que otorga. ¿Dónde poner la linde? En quienes hacen por que su entorno sea saludable a pesar de su salud individual. Ha cambiado el concepto de salud después de la pandemia. Pero también el concepto de lo bueno y de la bondad. Ambos conceptos han variado su esencia y ahora se enfrentan a la búsqueda de una nueva identidad. Al igual que la forma en la que invertimos el tiempo.