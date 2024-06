Nacho Duato presenta su nuevo espectáculo: "Me he propuesto revivir la escuela bolera y la danza española"

Si hablamos de danza clásica en nuestro país, el primer nombre que viene a la cabeza es el suyo, el de Nacho Duato.

El coreógrafo ingresó en las mejores instituciones de danza en Londres, Bruselas o Nueva York y dirigió el Ballet Nacional de España Clásico, que bajo su dirección llegó a llamarse Compañía Nacional de Danza. Fue él quien la colocó entre las más importantes del mundo y gracias a su labor salió por primera vez del país y fue reconocido a nivel mundial.

Actual director del ballet del teatro Mijáilovski de San Petersburgo y antes del Staatsballett de Berlín , Duato ha compartido con Jaime Cantizano cómo ha sido su último estreno.

Comprometido con la danza y con el futuro de los bailarines

El coreógrafo ha presentado esta semana en el teatro Principal de Alicante a la Compañía Nacho Duato, un proyecto que comenzó hace nueve meses y para cuya presentación ha elegido tres de sus primeras obras: Jardí tancat (1983), Duende (1991) y Na floresta (1990).

Duato, que siempre ha destacado su capacidad para emocionarnos con el movimiento y sus coreografías, ha vuelto a España por el compromiso que siente por la danza. Y lo ha hecho a lo grande colgando el cartel de entradas agotadas para el estreno mundial de su nueva compañía.

Ante la incertidumbre sobre la recepción del público, Duato ha reconocido que nunca se pone nervioso y que le encanta mostrar su trabajo. Sobre sus bailarines destaca que "tienen de 18 a 21 años y nunca habían estado delante de un público con una compañía profesional".

"Me he propuesto revivir la escuela bolera y la danza española", ha comentado. Para ello, todos sus alumnos de la academia que también ha creado, dan clases de danza bolera. Entre ellos, los jóvenes bailarines que forma, hay 12 que disfrutan de una beca que les otorga y que demuestra el compromiso que siente por la formación. "No quiero que en esta compañía se metan los políticos ni dinero público", ha resaltado.

Su idea es enseñar y mostrar la excelencia de la danza y que llegue a todas partes.