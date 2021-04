1910: El año en el que hubo dos ganadores de la Copa del Rey y un derbi vasco en la final

Este 3 de marzo se celebra la final de Copa del Rey 2020 entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Todo un derbi vasco en el partido decisivo del torneo más antiguo del fútbol español, que se viene disputando desde 1903. En esta ocasión se jugará en el Estadio Olímpico de La Cartuja, en Sevilla, sin público, por la pandemia, y encima siendo la final de la edición 2019-2020, aplazada por lo que ya sabemos. Vamos, una final de Copa del Rey insólita donde las haya, y con un duelo histórico en la cumbre: un derbi vasco.

¿Pero no se habían enfrentado nunca la Real y el Athletic en una final de Copa? Pues no como tal. Es decir, un Real Sociedad contra Athletic Club jamás se ha dado en una final de Copa del Rey. Pero, rebuscando en la historia, resulta que hay un precedente muy curioso e insólito. Porque si la final de Copa de hoy es rara, la que se disputó en 1910, no se queda atrás. Recordamos esta historia en la Cápsula del Tiempo de Por fin no es lunes con Andrés Moraleda.

Resulta que la Copa del Rey de 1910 fueron dos Copas del Rey. Una, disputada en Madrid por la organización tradicional, y otra que se jugó en Donosti porque el Club Ciclista de San Sebastián, campeón de 1909, se empeñó en que así fuera. En este último torneo participó el club donostiarra, el Athletic Club de Bilbao y, curiosamente, el Madrid Fútbol Club (antecedente del Real Madrid), que, curiosamente, decidió jugar este torneo y no el que se disputaba en su casa.

¿Y la Real Sociedad dónde está en esta historia?

El Club Ciclista de San Sebastián era un club polideportivo (dedicado principalmente al ciclismo), pero tras ganar la Copa del Rey de 1909, sus jugadores decidieron que ya era hora de constituirse como club de fútbol, y fundaron la Sociedad de Football (antecedente de la Real Sociedad). Pero los estatutos de la Copa del Rey obligaban a contar con una determinada antigüedad para disputar el torneo, así que los jugadores se enfundaron la camiseta de otro club donostiarra, que era el Vasconia Sporting Club. Ya estaba todo listo para la celebración del torneo del vigente campeón en San Sebastián…

Se celebró los días 19, 20 y 21 de marzo de 1910 en el Estadio de Ondarreta de San Sebastián, con un formato de liguilla entre el Athletic Club, el Vasconia Sporting Club y el Madrid Fútbol Club. Se 'fichó' a un árbitro profesional francés para que impartiera justicia en el verde y en la grada, los seguidores donostiarras abarrotaron el campo a razón de 3 pesetas por silla o tribuna, o 1 peseta por entrada general.

Una final de Copa con Derbi Vasco que se llevó el Athletic

Futbolísticamente hablando, el Madrid Fútbol Club, que había llegado por los pelos a San Sebastián y bastante diezmado, no pudo plantar cara a los equipos vascos, que se jugaron el partido decisivo el 20 de marzo de 1910. Fue un partido duro según cuentan las crónicas, que ganó el Athletic Club con un solitario gol del centrocampista vizcaíno Remigio Iza en el minuto 56 de partido.

El otro torneo de copa, el que se disputó en Madrid en mayo de 1910, lo ganó el FC Barcelona, y años más tarde, en 1913, la recién constituida Real Federación Española de Fútbol, reconoció ambos títulos como válidos, así que en 1910 hubo dos ganadores de Copa del Rey, el Athletic Club y el FC Barcelona. Y por si no fuese lo suficientemente histórica esta edición de copa, antecedente de la que vamos a vivir esta noche, aquella final entre el Athletic Club y el Vasconia Sporting Club, fue el primer partido en el que los bilbaínos llevaron la zamarra rojiblanca, una historia que nos recuerda en la Cápsula del Tiempo el periodista vizcaíno Santiago Segurola.