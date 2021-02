Día Mundial de la Radio: "Es compañía, una amiga, tiene magia"

El 13 de febrero se celebra de forma internacional el Día Mundial de la Radio. Se trata de una celebración bastante reciente, ya que no fue hasta el año 2011 cuando la ONU decidió dedicar este día a este medio de comunicación. La fecha se eligió por ser el día en el que vio la luz la radio de las Naciones Unidas, una emisora que surge en el año 1946.

EL NACIMIENTO DE LA RADIO

Son varias las personas que fueron, poco a poco, poniendo las bases del nacimiento de la radio. El primero nos lleva a finales del siglo XIX, donde el físico e ingeniero Nikola Tesla puso la base de esta tecnología con la creación de la conocida como 'bobina de Tesla'. Los estudios del científico escocés James Clerk Maxwell sobre la radiación electromagnética también resultaron claves. Años más tarde, el ingeniero italiano Guillermo Marconi lograr realizar la primera transmisión a través del Atlántico. Un éxito por el que obtuvo recibió el premio Nobel de Física en 1909.

LOS OYENTES NOS HABLAN DE LA RADIO

En 'Por fin no es lunes queremos que nuestros oyentes nos cuenten qué significa para ellos la radio y las experiencias que han vivido junto a ella.

Víctor: "La radio siempre me ha acompañado"

Víctor es un granadino de 45 años y nos cuenta que su relación con la radio comienza de pequeño, porque su madre iba ya a despertarles con la radio. Su relación con la radio ha sido muy cercana "siempre me ha acompañado, y también os escucho vía podcast. Los que la hacéis, tenéis magia, no me imagino lo que debe de ser hacerla"