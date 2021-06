Boris Izaguirre: "Hoy me dan el premio Diversa 2021 por mi contribución al mundo LGTBI, por ser yo mismo"

Esta mañana en 'Por fin no es lunes', Boris Izaguirre, nos explica que lo de que Junio se convierta en el mes LGTBI le parece fenomenal, "me encanta y lo veo divino" dice a raíz de contarnos que hoy va a recoger un premio: el premio Diversa 2021.

Boris añade sobre este reconocimiento que "es increíble porque cuando te dan un premio siempre piensas: '¿por qué me lo dan?' y este es muy bueno, porque me lo dan por mi contribución al mundo LGTBI, que en realidad mi mayor contribución es ser totalmente LGTBI. Me lo dan por ser yo".

Nuestro colaborador señala que "ser gay es lo mejor del mundo, como me dijo un día a los 15 años, Marco Antonio Ettedgui, un gran artista venezolano". Reflexionando sobre ello, Boris termina por decir que, "es por esto que en días como hoy es importante ser valiente".

La hora con Boris Izaguirre y América Valenzuela

