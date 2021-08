El trineo del viento: El primer vehículo de investigación de los desiertos polares

Las Naciones Unidas nos alertan de nuevo sobre los riesgos del cambio climático, de la emergencia climática y de la situación en la que nos encontramos.

Uno de los elementos más gráficos de este cambio abrupto de las temperaturas está en las partes congeladas del planeta, unas regiones que conoce muy bien el explorador polar, Ramón Larramendi, quien se ha ido a vivir a Reikiavik.

Larramendi ha hablado sobre la situación en Islandia durante la pandemia: "Aquí nunca ha habido un confinamiento. La situación ha sido más relajada y suave que en España. No he salido del país pero he vivido bastante bien en un país aislado. Es una experiencia bastante especial", ha reconocido.

Sin embargo, actualmente se encuentran en la cuarta ola debido al turismo: "Cuando se empezó a abrir el turismo se quitaron las restricciones de PCR entrar al país. El virus ha empezado a moverse libremente y ha habido muchísimo contagio aunque no han habido fallecidos", ha confesado.

El explorador, es el inventor del "trineo del viento". Se trata del único vehículo en el mundo que utiliza exclusivamente energía eólica para moverse a través del Ártico y la Antártica de manera no contaminante: "Es un proyecto complejo donde se une la exploración, la ciencia y la innovación".