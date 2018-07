La vulnerabilidad de la economía norteamericana viene de la irresponsabilidad de algunos políticos

EL BLOG DE ELENA GIJÓN

Hubo acuerdo in extremis en Estados Unidos para evitar la suspensión de pagos. Ni euforias ni alivios porque todo el mundo lo daba por hecho. Este desafío entre republicanos y demócratas para ver quién era más firme en sus convicciones sí nos ha dejado una impresión: la vulnerabilidad de la economía norteamericana no viene sólo de bancos que se desploman.....también de la irresponsabilidad de algunos políticos. En eso no se diferencian del resto del planeta.