Suena grandilocuente la amonestación de la CE a España

La Comisión Europea amonesta a España por los desequilibrios de la deuda y el empleo. Suena grandilocuente pero no es nada que el gobierno no repita de forma machacona desde hace meses: que hay que controlar lo uno y lo otro...que sin creación de puestos de trabajo no hay recuperación. De ahí las urgencias de Rajoy, por ejemplo, para lograr los 1.800 millones de euros europeos destinados a incentivar la contratación de jóvenes. Es una de las noticias del día: la otra, que los acusados en la catástrofe del Prestige han quedado absueltos. El tribunal no ve responsabilidad penal.