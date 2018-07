Rajoy, partidario de que gobierne la lista más votada

El blog de Elena Gijón

Entrevista del presidente del gobierno con Carlos Herrera. Una conversación con claro trasfondo electoral en la que se ha declarado partidario del gobierno de la lista más votada. Cree que Andalucía no marcará el paso de futuros pactos en el resto del país. No contempla ni a Aguirre ni a Cifuentes como presidentas del PP en Madrid. Y sostiene que estar imputado no obliga a salir de inmediato de una lista electoral.