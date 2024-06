Elena Gijón, sobre el 'no' de Zapatero a debatir con González: "Lástima que se nos haya hurtado la posibilidad de un debate sosegado"

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero dice 'no' a debatir con Felipe González en Onda Cero. El argumento es que no quiere polemizar con compañeros de partido y menos cuando han ocupado los mismos cargos que él.

La respuesta es bastante endeble. Porque la oferta nunca se planteó en términos de conflicto. Se trataba de normalizar una conversación entre dos políticos que aún perteneciendo al mismo partido político pueden tener diferentes visiones de la realidad política y de lo que significa ser socialista. Lástima que se nos haya hurtado la posibilidad de un debate sosegado entre dos de los cerebros que han dirigido este país. Uno 14 años. El otro, la mitad.