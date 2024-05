Elena Gijón: "Le ha tomado gusto Pedro Sánchez a las comparecencias desde las escalinatas de Moncloa"

Le ha tomado gusto Pedro Sánchez a las comparecencias desde las escalinatas de Moncloa muy al estilo de lo que hacen los presidentes norteamericanos en la Casa Blanca.

Hoy nos ha anunciado lo que sabíamos, que España reconoce el estado palestino con las fronteras del 67.

A diferencia de Noruega o de Irlanda, nuestro parlamento no ha tenido nada que opinar porque ha sido decisión unipersonal de Sánchez elegir el momento. Y el día que ha escogido, mal no le viene, desde luego.

Faltan dos días para el debate y aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. No me digan que no se ha evitado el presidente malos tragos en esta campaña hablando de Netanyahu en lugar de tener que explicar por qué tenemos que pedir perdón a Puigdemont.