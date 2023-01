Elena Gijón: "Tenemos un nítido frenazo económico a pesar de que el Gobierno dice que lo están haciendo de cine"

Qué dura la vida del hacedor de argumentario gubernamental. España perdió empleo en el tercer trimestre de 2022 aunque la media de todo el año se salva por los primeros meses. Crecen la tasa de desempleo y los hogares con todos sus miembros en paro.

Vamos, que tenemos un nítido frenazo económico a pesar de que el Gobierno ha llegado a decir que la recesión ha terminado, que lo están haciendo de cine. ¿Cómo lo explican hoy? Pues diciendo que no hay cambio de tendencia, que es que la economía está en pausa.

Esfuerzo argumental enternecedor. Sentimiento que está en las antípodas de lo que provoca el asesinato a manos de un individuo pendiente de expulsión de un sacristán que estaba en su Iglesia. Lo intentó con más creyentes pero no lo logró. La repulsa es generalizada. Bueno no. Generalizada no. Podemos y sus dirigentes ni condenan, ni rechazan. Lo más mandan cariño a los familiares del fallecido. Han preferido volcarse en los insultos a Santiago Abascal por avivar la cultura del odio.