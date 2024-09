Elena Gijón: "Tenemos un Gobierno endeble que no puede sacar sus cuentas si no cede al chantaje"

Primera sesión parlamentaria del nuevo curso y otra vez queda en evidencia la debilidad parlamentaria del Gobierno.

Primero porque Junts vuelve a amenazar con tumbar los presupuestos si no se le garantiza la financiación privilegiada a Cataluña. Tenemos un gobierno endeble que no puede sacar sus cuentas si no cede al chantaje.

Segundo, porque esta tarde, el ejecutivo va a perder la primera votación de la temporada. La cámara le instará a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela y Moncloa ni lo contempla.

¿Eso va a tener alguna repercusión política en el Gobierno? Ninguna. Sánchez ha confirmado que sigue resistiendo. El ministro de la presidencia que continuarán nombrando afines donde debe haber independientes.

ondacero.es | Elena Gijón 11/09/2024