Elena Gijón, sobre la subida de la inflación: "Es el mejor momento para que el Gobierno ponga de uñas a Argelia, nuestro proveedor gasístico"

La inflación en España en el mes de mayo fue del 8'7%. ¿Y saben qué elementos han sido los que más han disparado la cifra? Carburantes y alimentos. Lo que más ha subido, queso, leche, cereales, carne, pan y huevos. Es decir, lo básico.

En esos productos, tenemos un 11% de inflación empujado por el encarecimiento de los carburantes. Así que no cabe duda de que es el mejor momento para que el Gobierno ponga de uñas a Argelia, nuestro proveedor gasístico.

Echarle la culpa a Rusia es ya irrisorio porque llevamos días abanderando la excepción ibérica, esa circunstancia geográfica que nos permitía no depender del gas ruso. Un privilegio que veremos si el Gobierno no se lo ha cargado. Y si no hay Putin a quien echarle la culpa... ¿qué hacemos? Otro clásico. Hecho el borrón....que lo arregle otro: en este caso, la Unión Europea.