Elena Gijón: "Santos Cerdán se doblega ante Puigdemont al que, en el colmo de la indignidad, llama presidente"

La mayor de las genuflexiones conocida en la historia de la democracia la hemos visto en las últimas 24 horas. Y no, no tiene nada que ver con Leonor y su acatamiento de la Constitución... Quien hinca la rodilla ((si no las dos))) en el suelo, es el PSOE en la persona de su número tres Santos Cerdán. Que se doblega ante un fugado de la justicia al que en el colmo de la indignidad le llama presidente.

Un prófugo tan orgulloso de su desprecio a España que reta a todos posando bajo una foto del referéndum ilegal del primero de octubre. Una instantánea vil perpetrada horas antes del acto de jura de la heredera para que no haya ni una Institución a la que no hayan tratado de diluir o de restar protagonismo.

No sabemos si lo siguiente será el referéndum de autodeterminación. No en vano nos dijeron que nunca habría amnistía y nos mintieron. Su defensa es que todo lo hacen por España. Y lo cierto es que les quedan cuatro años por delante para cualquier indignidad que se les ocurra. Pero por favor, no digan que lo hacen en nuestro nombre. Al menos, no en el de todos los españoles.