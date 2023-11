Elena Gijón: "Sánchez tendrá su investidura y Puigdemont la victoria"

Pues ya está. Habrá ley de amnistía. PSOE y Junts, a falta de que firmen el resto de socios, han decidido que en España no todos somos iguales ante la ley.

Por siete votos el PSOE pasa por la humillación del Estado, admite que hubo guerra sucia judicial y acepta (en el papel firmado) que los independentistas volverán a intentar un referéndum ilegal.

Todo, como en países en los que no hay democracia, bajo la supervisión de un relator. Sánchez tendrá su investidura y Puigdemont la victoria: no ha pisado la cárcel, sigue siendo eurodiputado y ha dictado cómo va a ser el gobierno de España. Así es como hacemos las cosas en el PSOE, ha dicho el número tres del partido, Santos Cerdán.