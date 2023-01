Elena Gijón: "Sánchez, que ayer se jactaba de que todos le pedían consejo sobre su supuesto milagro económico, acata y calla"

El gobierno enviará tanques Leopard a Ucrania. Una parte del gobierno, Podemos, y los socios de referencia, ERC y BILDU montan en cólera porque están en contra. Esta vez va a dar igual. Esta vez Pedro Sánchez no va a ceder. Esta vez no habrá caramelos para apaciguar la rabieta. Porque el ejecutivo no tiene reparos en hacer cesiones a costa de los españoles. Pero cuando Europa pide, cuando Alemania marca el camino, cuando Estados Unidos indica, punto redondo.

El líder mundial Pedro Sánchez, que ayer se jactaba de que todos le pedían consejo sobre su supuesto milagro económico, acata y calla. Porque esta es una cuestión de Estados adultos en la que no valen juegos malabares para esquivar berrinches. Aquí sólo sirve ser un socio viable, con visión de Estado, de Europa y de los intereses comunes. Y en esa labor, el gobierno sólo va a contar, de momento, con el voto a favor del PP.