España destruyó 139.700 empleos en el primer trimestre del año. El paro creció en 117.000 personas. Son los peores datos para un primer trimestre desde 2020. El país no tiene presupuestos para ejecutar la acción de gobierno.

Comienza una campaña electoral condicionada por una ley de amnistía supuestamente para recuperar la concordia del país. Pero al igual que el cielo, España puede esperar.

No metamos prisa para afrontar los graves problemas que tenemos que el presidente sigue reflexionando sobre si España le merece o no. Sigue pensándose si a él le compensa o no. Sigue cavilando a propósito de si la exposición pública a la que obliga tu cargo, si estar sometido a escrutinio en lo público y lo privado le conviene o no.

ondacero.es | Elena Gijón: "Al igual que el cielo, España puede esperar"