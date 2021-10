Elena Gijón: "¿Puede haber algo más grave en una democracia que el legislativo haga oídos sordos al judicial?"

La mayoría de la mesa del Congreso formada por el PSOE y Podemos estudia si mantiene su decisión inédita de ignorar una sentencia del Supremo. La condena de inhabilitación al diputado de Podemos Alberto Rodríguez.

¿Puede haber algo más grave en una democracia que el legislativo haga oídos sordos al judicial? ¿Qué los garantes de la soberanía nacional decidan que la justicia no son los jueces... que son los señores diputados que se sienten plenipotenciarios? Dan un poco de miedo esos ramalazos de atribuirse competencias que no les corresponden más propio de regímenes no precisamente democráticos.