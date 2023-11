Elena Gijón: "Es al PSOE de Sánchez al que incendiar las calles no le parece delito alguno"

Manifestarse, alzar la voz, protestar democráticamente contra la amnistía a una élite política supremacista que ve colmados sus intereses gracias a la conveniencia política del PSOE es del todo legítimo.

Porque hay gente a quien le importa la Constitución y la democracia. Los cerebros rapados que ayer reventaron la concentración pacífica en las calles de Madrid, no sólo le hicieron un enorme favor a Sánchez sino que no representan a los miles de españoles indignados que no se identifican ni con su violencia ni con sus soflamas. Que esa minoría le haya dado una baza a los que dicen combatir no resta un ápice de moralidad a los están en contra de borrar los delitos del independentismo.

Por más que el gobierno y sus socios utilicen el postureo indignado.Y decimos "postureo" porque es el gobierno socialista el que va a indultar, perdonar, rehabilitar a los CDR que hicieron exactamente lo mismo pero en Barcelona. Es al PSOE de Sánchez al que incendiar las calles no le parece delito alguno.