Elena Gijón: "El presidente del Gobierno ya tiene su foto en Ucrania"

El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo envía mañana al Gobierno su plan económico. Elaborado con la ayuda de 25 ex ministros y ex altos cargos no es sólo una propuesta económica.

Es el intento de que el PSOE se retrate sobre iniciativas que benefician claramente con ayudas directas a las clases con menos ingresos y a las clases medias con bajadas de impuestos. El bolsillo siempre duele y el líder de los populares sabe que esa es una buena baza en su camino como aspirante a la presidencia del Gobierno.

Ahora sólo queda saber si Feijóo cumplirá si gobierna, las promesas que realiza mientras es aspirante. De momento, es Pedro Sánchez quien gobierna y el presidente del Gobierno ya tiene su foto en Ucrania.