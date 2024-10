Elena Gijón: "Pedir perdón es un acto muy noble pero en política insuficiente"

Pedir perdón es un acto noble, pero en política insuficiente. Las tres portavoces de Más Madrid se han disculpado por el error de no haber investigado las denuncias de abuso contra Íñigo Errejón. Pero de dimitir nada.

A pesar de que han admitido que no estuvieron espabiladas con lo de las denuncias de abuso. La comparecencia ha sido una colección de incongruencias. Ellos son implacables con estos casos. Pero vaya por Dios... fueron laxos con el de Errejón.

Si lo hubieran sabido habrían ido a la comisaria pero es que no eran conocedores... Oiga... .si un minuto antes habían dicho que lo supieron por redes sociales. No sólo son inconsistentes. Es que se lo han puesto facilísimo a Podemos para devolverle la traición a Yolanda Díaz.

Ella lo sabía, dicen los morados. Y ella, que no que no... que a mi no me miren que yo ahora sólo soy ministra. Es verdad. Pero el año pasado, cuando todo se supo, ella era la líder.

Vaya ejemplo de nuevas formas de hacer política que están dando.