Elena Gijón: "No hay español alguno en su sano juicio que cargue contra los carteros"

Hoy termina el plazo para solicitar el voto por correo. La empresa pública sostiene que TODO el mundo va a recibir la documentación para poder ejercer su derecho.

Tan lógico es el empeño de la compañía en defender que va a cumplir con su labor como el de los sindicatos en ponerlo en duda. No por falta de voluntad de los trabajadores. Sino porque ellos mismos denuncian que desde hace tiempo padecen una grave falta de personal, por lo que las supuestas contrataciones extraordinarias para las elecciones sólo palían carencias anteriores.

No hay español alguno en su sano juicio que cargue contra los carteros por maquinar para alterar el resultado de las elecciones. Pero es evidente que se les ha sobrecargado innecesariamente convocando a las urnas en pleno verano por lo que no parece nada fascista preguntarse por si esos sufridos trabajadores darán abasto. No se cuestiona la limpieza de las elecciones. Como suponemos que Sánchez tampoco cuestiona la limpieza y profesionalidad de otras empresas demoscópicas cuando dice que sólo se cree la del CIS. Por cierto. Pere Navarro director general de tráfico confirma que si. Que los peajes vuelven el año que viene.