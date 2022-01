Elena Gijón: "Los expertos aseguran que aún no hemos llegado al pico de la ola"

El Gobierno diseña el protocolo para tratar el covid como una gripe estacional que es como poner un dedo en el sol y decir que es de noche. El covid existe y los expertos aseguran que aún, desgraciadamente, no hemos llegado al pico de la ola.

Si el motivo para abordarlo como gripe es que no sean necesarias tantas bajas, de acuerdo, pero entonces si se puede trabajar tampoco tiene sentido cerrar el ocio. Si la razón para tratarlo como gripe es porque la atención sanitaria no da abasto ¿qué tal organizar protocolos más sencillos desde el Ministerio de la Seguridad Social? Pero si la causa de este cambio es que no conozcamos el número de pacientes que se infectan o que ingresan en las UCIs, entonces estaríamos en la estrategia de siempre, tapar los datos para preservar la imagen por lo bien que se gestiona todo.