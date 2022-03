Elena Gijón: "Los camioneros hoy son fachas, en 2012 cuando Iglesias les daba las gracias por defender la democracia, los piquetes sí eran de izquierdas"

Ya sabemos a lo que te arriesgas si no aceptas como propia la política del Gobierno o de los partidos afines. Que te llamen ultraderechista. Que es exactamente como ha empezado a calificar el Ejecutivo a los camioneros que están impidiendo el suministro en España.

Cierto. No se puede justificar impedir por la fuerza el derecho al trabajo, no se puede defender que otros trabajadores como tú estén perdiendo dinero a espuertas porque les impides comerciar con lo suyo. Pero colocar la etiqueta de marras es el paso previo a que en nada nos empiecen a decir que todo el malestar social que existe es porque los quejosos no son suficientemente de izquierdas.

Hoy son fachas. Otra cosas era en el 2012. En el 2012, y como hoy se recuerda en las redes sociales, Pablo Iglesias daba las gracias a los piquetes en otra huelga de transportes por defender la democracia. Entonces los piquetes sí eran de izquierdas.